Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит работать в одиночку
День мощной позитивной энергетики, которая позволит выполнить и перевыполнить все — даже самые смелые и, казалось бы, смелые и нереальные — планы. Главное, соблюсти главное условие — работать не в одиночку, а в коллективе.
Сегодня, 15 октября, профессиональная поддержка коллег понадобится всем без исключения знакам Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется работать в одиночку.
Близнецы
Близнецы — сами себе коллектив: благодаря своей двойственности, они и работают за двоих. Но на этот раз им понадобится как минимум кто-то третий, а еще лучше — целый коллектив единомышленников, без которого они не справятся со стоящими перед ними задачами.
Рак
Раки, как представители одного из самых скромных и спокойных знаков Зодиака, часто нуждаются в помощи, но в этот день эта проблема встанет перед ним в полный рост — ни с одной из стоящих перед ними задач они не справятся самостоятельно.
Весы
Весам, как постоянно колеблющемуся знаку, необходима будет не столько материальная и физическая, сколько моральная помощь и поддержка. Важно, чтобы рядом находились люди, которые смогут ободрить и похвалить их, а заодно уверить, что каждая их идея — поистине гениальна.
