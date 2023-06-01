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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит рассчитывать на манну небесную

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
798
Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит рассчитывать на манну небесную

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, несмотря на исходящий от него негатив, благоприятен для любых масштабных проектов – причем чем солиднее они будут, тем лучше. Правда, обстоятельства будут благоприятствовать только тем, кто активно действует, а не ждет манны небесной, которая должна нежданно-негаданно свалиться на голову. 

Сегодня, 1 июня, активно действовать необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не стоит рассчитывать на манну небесную. 

Близнецы (22.05 – 21.06) – пожалуй, первый знак Зодиака, представители которого, как пираты, рассчитывают на легкую удачу, когда "пришел, увидел, победил". Самое главное, что им нравится как можно больше зарабатывать и при этом как можно меньше работать, но сегодня у них такая миссия окажется невыполнимой: чтобы что-то получить, придется потрудиться. 

В отличие он Близнецов, Раки (22.06 – 22.07) работы не боятся, хотя, если честно, и не очень ее любят: представители этого знака, как говорится, трудолюбивы по необходимости. Сегодня они смогут продемонстрировать это свое качество на все сто процентов, не теряя при этом времени на пустопорожние разговоры и переписки в мессенджерах – работа должна находиться на первом плане. 

Водолеи (21.01 – 18.02), как и Близнецы, очень любят, когда важные для них вопросы решаются как будто бы по мановению волшебной палочки, и надо признать, что очень часто им это удается. Но сегодня даром представителям знака ничего получить не удастся – для того чтобы достичь цели, придется поработать – причем чем больше, тем лучше – прежде всего для них самих. 

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Дата публикации
Просмотры
798
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