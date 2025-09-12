ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит рассчитывать только на свои силы

День мощной позитивной энергетики, которая позволит выполнить и перевыполнить все — даже самые смелые фантастические — планы. Главное, соблюсти необходимое ля успешной работы условие — работать не в одиночку, а в коллективе.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 12 сентября, рассчитывать только на свои силы нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно работать не в одиночку, а в коллективе.

Близнецы

Близнецы — по причине своей двойственности — редко бывают в одиночестве. Но на этот раз им понадобится как минимум кто-то третий, а еще лучше — целый коллектив единомышленников, без которого они при всей своей активности не справятся со стоящими перед ними задачами.

Рак

Раки, как представители одного из самых скромных знаков Зодиака, часто нуждаются в помощи, но сегодня эта проблема встанет перед ним в полный рост — с поставленной перед ними задачей они не справятся самостоятельно, поневоле придется привлекать единомышленников.

Весы

Весам — как постоянно колеблющемуся знаку, который с большим трудом обретает внутреннее равновесие — необходима будет не столько материальная, сколько моральная помощь и поддержка — важно, чтобы рядом находились люди, которые смогут ободрить и похвалить их.

