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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит разговаривать с незнакомыми людьми
День тяжелой космической энергетики, которая особенно опасна для людей впечатлительных, мнительных, с тонким психологическим устройством.
Важно соблюдать осторожность отношениях с окружающими людьми, включая друзей и родственников, но особенно — с новыми знакомыми, только что появившихся в нашем окружении,
Сегодня, 27 ноября, разговаривать с незнакомыми людьми не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть по-настоящему опасным.
Телец
Тельцы, несмотря на свою пассивность, общительны и легко поддаются как влиянию, так и внушению. Сегодня эти качества могут сыграть с ними злую шутку, особенно если они решат пообщаться с человеком, которого видят первый раз в жизни: пойдя у него на поводу, они легко могут попасть в такую некрасивую историю.
Лев
Львы, обладающие редкой доброжелательностью, всегда радуются появлению новых знакомых. Но сегодня им лучше отказаться от общения с незнакомцами, поскольку ничего кроме неприятностей им это не принесет. Предложенный ими легкой заработок, вместо прибыли гарантировано принесет убыток.
Весы
Весы в силу осторожности редко сходятся с незнакомыми людьми, но, похоже, на этот раз они могут попасть впросак. Познакомившись с человеком, они тут же попадут под его влияние и неизвестно, каким образом — руководствуясь исключительно корыстными побуждениями — они им воспользуются.
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