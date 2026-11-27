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Важно соблюдать осторожность отношениях с окружающими людьми, включая друзей и родственников, но особенно — с новыми знакомыми, только что появившихся в нашем окружении,

Сегодня, 27 ноября, разговаривать с незнакомыми людьми не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть по-настоящему опасным.

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Телец

Тельцы, несмотря на свою пассивность, общительны и легко поддаются как влиянию, так и внушению. Сегодня эти качества могут сыграть с ними злую шутку, особенно если они решат пообщаться с человеком, которого видят первый раз в жизни: пойдя у него на поводу, они легко могут попасть в такую некрасивую историю.

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Лев

Львы, обладающие редкой доброжелательностью, всегда радуются появлению новых знакомых. Но сегодня им лучше отказаться от общения с незнакомцами, поскольку ничего кроме неприятностей им это не принесет. Предложенный ими легкой заработок, вместо прибыли гарантировано принесет убыток.

Весы

Весы в силу осторожности редко сходятся с незнакомыми людьми, но, похоже, на этот раз они могут попасть впросак. Познакомившись с человеком, они тут же попадут под его влияние и неизвестно, каким образом — руководствуясь исключительно корыстными побуждениями — они им воспользуются.

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