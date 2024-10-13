Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит реагировать на чьи-то недружелюбные выпады

Конфликтный день, когда ссоры будут возникать буквально на ровном месте. Возможны провокации со стороны как незнакомых, так и близких людей, на которые желательно не реагировать – в противном случае можно встрять в конфликт с весьма неприятными последствиями.

Сегодня, 13 октября, реагировать на чьи-то враждебные выпалы нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется принимать их близко к сердцу.

Телец

Тельцы, как правило, реагируют на любые недружественные замечания, которые даже теоретически могут отнести на свой счет. Если сегодня им не удастся сдержать себя, они могут попасть в смешную ситуацию, о которой еще долгое время будут вспоминать с чувством смущения.

Рак

Раки, услышав чье-то нетактичное замечание, тут же решат, что оно адресовано им и – с большой долей вероятности – впадут в депрессивное состояние, Тем не менее, прежде чем обидеться, нужно убедиться в том, что тебя действительно хотели обидеть, а иначе только зря потратишь нервы.

Стрелец

Стрельцам необходимо быть особенно внимательными в отношении слов, которые случайно услышат от других людей. Скорее всего, они будут адресованы совсем другому человеку, но представителям знака уже пустятся во все тяжкие, ответив на кажущееся оскорбление агрессией.

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