Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит скрывать свои чувства

День, когда можно – и нужно – принимать важные решения, но только в том случае, если они будут правильными, а иначе лучше с ним повременить – последствия могут быть не самыми приятными. В отношениях с близкими – и не очень – людьми не рекомендуется скрывать свои чувства: чрезмерная сдержанность может привести к моральному дискомфорту.

Сегодня, 28 сентября, скрывать свои чувства нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сдерживать себя категорически не рекомендуется.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам как одному из самых вспыльчивых знаков Зодиака, коль скоро они уже вошли в раж, очень трудно сдержать эмоции, поэтому им не стоит этого делать – во всяком случае, сегодня. Попытки сохранять спокойствие могут привести к негативным для их нервной системы последствиям. Негатив, который будет рваться наружу, может буквально "разорвать" их изнутри, поэтому имеет смысл выпустить его.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особенно тем из них, кто находится в состоянии выяснения отношений с близким человеком – нежелательно скрывать чувства, которые они испытывают к нему. Возможно, они делают это из воспитательных соображений, стараясь доказать своему партнеру, что без них – точнее, без их любви – ему придется очень тяжело. Звезды не рекомендуют представителям знака пользоваться таким – запрещенным – приемом.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы часто сдерживают свои чувства, считая, что окружающие пользуются их хорошим расположением в корыстных целях. Возможно, однажды такое отношение кого-то из близких и друзей действительно имело место быть, но стоит ли делать негативные выводы один раз и на всю жизнь? Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака открыть свое сердце находящимся рядом людям.

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