Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит скрывать свои чувства

Сегодня, 25 сентября, держать в узде свои чувства, нежелательно представителям всех знакам Зодиака, но трем из них — особенно.

Телец

Тельцы долго терпят некомфортные условия и неуважительное отношение к ним окружающих людей, но если уж срываются, то устраивают форменную истерику. Обычно звезды рекомендуют представителям знака сдерживать свои эмоции, но сегодня все произойдет с точностью до наоборот.

Рак

Раки, как один из самых скрытных знаков Зодиака, предпочитают переживать свои неприятности в одиночестве. Поплакать дома, а потом появиться перед окружающими с улыбкой — их любимый стиль поведения. Сегодня не стоит таить свои чувства, особенно от тех, кто стал их причиной.

Козерог

Козероги — знак, о котором говорят, что он «застегнуты на все пуговицы»: взрыва эмоций от них дождаться сложно. Однако сегодня все перевернется с ног на голову — в случае недовольства кем-нибудь или чем-нибудь они смогут продемонстрировать свои чувства как дома, так и на работе.

