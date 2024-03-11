Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит спешить с выполнением заданий начальства

В этот день можно приступать к реализации планов, которые были составлены накануне – он благоприятен для активных и решительных действий. Главное, не спешить с выполнением задуманного – в противном случае можно получить не позитивный, а негативный результат.

Сегодня, 11 марта, осуществлять задуманное второпях не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно спешить с выполнением задания, которое даст начальство.

Телец

Тельцы – с присущей им ленью – могут решить, что к полученному от начальства заданию необходимо приступать немедленно: чем быстрее они это сделают, тем больше свободного времени у них останется. Увы, они могут просчитаться: руководство может отменить свое распоряжение и придется делать двойную работу.

Близнецы

Близнецы, которые часто относятся к выполняемой работе легкомысленно, могут не учесть важные нюансы, из-за чего придется все начинать сначала. Естественно, время на выполнение задания уйдет больше положенного, да и недовольство собой испортит настроение – гораздо лучше, не торопясь, прочитать все действий и только потом приступать к ним.

Водолей

Водолеи на собственном опыте прочувствуют смысл народной мудрости «поспешишь – людей насмешишь». Получив задание от руководства, представители этого торопливого знака захотят отличиться, сделав все раньше других, а в результате так напортачат, что получат не похвалу, а нагоняй – вряд ли такая ситуация их устроит.

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