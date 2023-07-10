Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит становиться в позицию жертвы

День, основная важность которого лежит в плоскости отношений между людьми: в это время очень важно не обижать окружающих и, что имеет еще большее значение, не обижаться самим. Очень легко принять чью-то легкомысленную шутку за преднамеренное оскорбление, что, увы, не лучшим образом скажется на отношениях с людьми – как близкими, так и малознакомыми.

Сегодня, 10 июля, обижаться на кого-либо не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них позиция жертвы особенно нежелательна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы часто страдают из-за того, что окружающие, как им кажется, обращаются с ними не лучшим образом – обижают, не проявляют эмпатию. О том, что в этом чаще всего виноваты они сами, представители знака предпочитают не думать: зачем, если можно во всем обвинить других? Сегодня они могут снова стать в позицию жертвы, но звезды не советуют им этого делать – их не поймут.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которым для того, чтобы почувствовать себя обиженными, достаточно любой малости, вот и сегодня им, например, может не понравиться чей-то косой взгляд. В таком случае им, прежде чем почувствовать себя жертвой, стоит вспомнить о сильном влиянии лунных энергий, которые и являются причиной нынешней мнительности и уязвимости, а окружающие – ни при чем.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которых отличает не только романтичность, но и впечатлительность, могут почувствовать себя не в своей тарелке: им покажется, что весь мир ополчился против них, а значит, им ничего не остается, как только уйти в свои мечты и фантазии, не обращая внимания на то, что происходит на грешной земле. Звезды советуют им не торопиться с таким решением – вряд ли кто-то оценит их жертву.

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