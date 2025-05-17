Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит стараться получить свое, во что бы то ни стало

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Дева Весы Козерог

Сегодня, 17 мая, стараться получить свое во что бы то ни стало не стоит представителям всех знаков Зодиака, но к трем из них желаемое придет само по себе.

Дева

Девы привели достигать своих целей любыми путями, поэтому не удивительно, что и на этот раз они решат: «цель оправдывает» средства. Но на этот раз они только даром потратят время и силы — все, что им нужно, упадет им в руки как будто бы спелое яблоко с ветки.

Весы

Весы, в стремлении привлечь внимание человека, которому симпатизируют, могут перейти все возможные границы, навязывая ему свое общение, хотя секрет их успеха в личной жизни прост: достаточно сделать безразличный вид и объект любви придет к ним сам.

Реклама

Козерог

Козерогам, которые очень хотят получить новую должность с соответствующей — более высокой — зарплатой, не имеет смысла брать на себя еще большую нагрузку, чем они имеют сейчас — достаточно просто выполнять работу качественно, и их оценят по достоинству.

Читайте также: