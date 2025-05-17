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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
283
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит стараться получить свое, во что бы то ни стало

Нынешний день — время преодоления сомнений, которые не позволяют нам двигаться дальше. Также, действуя активно, нельзя переутомляться, стараясь добиться своего во что бы то ни стало — все, что человек должен получить в жизни, придет само по себе — без каких-либо усилий с нашей стороны.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 17 мая, стараться получить свое во что бы то ни стало не стоит представителям всех знаков Зодиака, но к трем из них желаемое придет само по себе.

Дева

Девы привели достигать своих целей любыми путями, поэтому не удивительно, что и на этот раз они решат: «цель оправдывает» средства. Но на этот раз они только даром потратят время и силы — все, что им нужно, упадет им в руки как будто бы спелое яблоко с ветки.

Весы

Весы, в стремлении привлечь внимание человека, которому симпатизируют, могут перейти все возможные границы, навязывая ему свое общение, хотя секрет их успеха в личной жизни прост: достаточно сделать безразличный вид и объект любви придет к ним сам.

Козерог

Козерогам, которые очень хотят получить новую должность с соответствующей — более высокой — зарплатой, не имеет смысла брать на себя еще большую нагрузку, чем они имеют сейчас — достаточно просто выполнять работу качественно, и их оценят по достоинству.

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Дата публикации
Количество просмотров
283
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