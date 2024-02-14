Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит торопиться с признаниями в любви

Лунные сутки, когда нельзя совершать ничего спонтанного, основанного на импровизациях и экспромтах – любые слова и поступки должны быть основательно продуманы и тщательно просчитаны. Причем касается это не только профессиональных шагов, но и признаний в чувствах, что для этого дня может показаться вполне логичным.

Сегодня, 14 февраля, соблюдать осторожность в высказываниях необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит торопиться с признаниями в любви.

Овен

Овны торопятся всегда и во всем, поэтому признание в романтических чувствах исключением для них не станет. Вот только им неплохо было бы знать, как отреагирует на их объяснение человек, которого они решили осчастливить: вполне возможно, что он не готов к подобному развитию событий.

Весы

Весы, которые, не подумав, скажут что-то подобное, очень быстро опомнятся и пожалеют о своих словах, поскольку, скорее всего, ничего подобного к своему собеседнику не испытывают – просто будут находиться под властью минутных эмоций. Когда "маятник" качнется в другую сторону, они пожелают о них.

Козерог

Козерогам, которые очень ответственно относятся к любым своим действиям и словам, не стоит изменять своим принципам и в этот день. Признание, которое они сделают, не только будет иметь огромное значение для них самих и любимого ими человека, но и потребует решительных шагов – например, совместного проживания.

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