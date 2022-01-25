Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит торопиться с важным личным выбором 

День, в течение которого в кризисе в отношениях с близким человеком, который длится уже достаточно давно, может наступить переломный момент. На повестке дня будет один-единственный вопрос: продолжать дальше эту связь или нет? Не стоит торопиться с ответом на него – "провернуть фарш" обратно будет невозможно.

Сегодня, 25 января, торопиться с важным выбором личного характера не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое предостережение окажется особенно важным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – если, конечно, они не решили разрушить отношения раз и навсегда – звезды рекомендуют воздержаться от резких заявлений и рискованных шуток, даже если им будет казаться, что партнер совершенно невыносим и заслуживает такого – негативного – отношения. Впоследствии они могут пожалеть о своем неосмотрительном поведении, но вряд ли смогут что-нибудь исправить, так что очень важно держать под контролем свои эмоции, не давая им вырваться наружу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам – если, конечно, речь не будет идти о принципиальных для них моментах – не стоит настаивать на своем во что бы то ни стало, все-таки упрямство – не их стиль общения. К тому же, если они сознательно пойдут на ссору, это будет значить, что они не дорожат отношениями с этим человеком, а значит, легко могут с ним расстаться. Партнер представителей знака может воспринять такой посыл всерьез и настолько серьезно обидеться, что отыграть ситуацию назад окажется делом невозможным.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, будучи любителями резких телодвижений, сегодня вполне могут сделать одно из них, решив порвать все нити, связывающие их с близким человеком. Причем в глубине души они будут сопротивляться такому решению, но сила противоречия заставит их говорить и делать то, чего они, скорее всего, не хотят. Представителям знака – если, конечно, им удастся справиться с внутренними бесами – желательно притормозить и хорошо подумать, а только потом двигаться в сторону разрушения того, что создавалось годами.

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