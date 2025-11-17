Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит тратить время на быт

Гороскоп / © Credits

Реклама

Это время — по советам астрологов — необходимо посвятить не повседневной рутине и хозяйству, а возвышенным мыслям и добрым делам.

Сегодня, 17 ноября, заниматься бытовыми хлопотами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них такой род деятельности особенно противопоказан.

Телец

Тельцы, которые и в любое другое время не очень любят заниматься всем, что связано с бытом, сегодня могут отказаться от домашней рутины с чистой совестью. Но это не значит, что им можно спокойно лежать на диване — звезды настоятельно советуют им подумать о вечном

Реклама

Дева

Девам, которые обожают заниматься наведением порядка в доме, довольно трудно будет отказаться от хозяйственных дел. Но им необходимо найти пользу — и удовольствие — в таком ограничении, обратившись к другим сферам жизни — прежде всего, к искусству.

Водолей

Водолеям, которые безалаберно относятся к домашнему хозяйству, будут только рады отказаться от бытовых хлопот. В этот день все будет валиться у них из рук, поэтому они рискуют что-нибудь разлить, рассыпать, разбить или поломать, так что сегодня им лучше вообще ничего не делать.