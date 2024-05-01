Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит удерживать то, что уходит из их жизни

День, когда наша жизнь, хотим мы того или нет, перестраивается – отныне много будет происходит иначе, и к новым условиям необходимо приспосабливаться, в противном случае массу сил придется бездарно потратить на преодоление препятствий. Что-то и вовсе может уйти из нашей жизни, но к этому процессу нужно отнестись с философской точки зрения.

Сегодня, 1 мая, перестройка в любой жизненной сфере может коснуться представителей всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит удерживать то, что от них уходит.

Овен

Овнам не стоит удерживать близкого человека, который уже довольно давно перестал быть таковым, если он захочет от них уйти: избавившись от изживших себя отношений, можно будет рассчитывать на счастливое событие - появление действительно любимого человека.

Телец

Тельцы могут столкнуться с распространенной в наши дни необходимостью уехать далеко и надолго, а в некоторых случаях – навсегда. Звезды не советуют им расстраиваться: в их случае это может стать шансом начать свою жизнь с чистого листа.

Козерог

Козерогам – разумеется, не всем, а только некоторым – придется расстаться с нынешней работой. Вряд ли таких добросовестных и трудолюбивых сотрудников уволят – скорее, фирма, на которой они работают, закроется, но это не повод для уныния: они вскоре получат заманчивее предложение.

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