Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит употреблять алкоголем
День, когда, несмотря на понедельник, можно позабыть о повседневных делах и отдохнуть от забот и хлопот. Категорически запрещается грустить и скучать, зато можно радоваться и веселиться, не теряя при этом контроля над собой и своим поведением.
Самую плохую услугу в это время могут оказать спиртные напитки — под их влиянием можно натворить дел, о которых впоследствии придется пожалеть.
Сегодня, 5 января, употреблять алкоголем не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо категорически от него отказаться.
Телец
Тельцам необходимо осторожно обходиться со спиртными напитками — при свойственной им вспыльчивости они рискуют наломать серьезных «дров» и в более спокойной обстановке, но нынешние обстоятельства окажутся для них чересчур взрывоопасными, а значит, чреватыми неприятностями.
Дева
Девам, которые в большинстве своем не самые большие любители алкогольных возлияний, и на этот раз не стоит изменять своим правилам. В противном случае с ним может произойти то, что часто называют «телефонной болезнью»: они начнут звонить всем своим бывшим.
Рыбы
Рыбы, приняв даже незначительную дозу алкоголя, рискуют впасть в депрессию: им вдруг покажется, что все у них складывается отвратительно: работа надоела, в личной жизни застой, да и вообще, ничто не радует — к реальности все эти утверждения не будут иметь никакого отношения.
