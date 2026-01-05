ТСН в социальных сетях

Астрология
141
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит употреблять алкоголем

День, когда, несмотря на понедельник, можно позабыть о повседневных делах и отдохнуть от забот и хлопот. Категорически запрещается грустить и скучать, зато можно радоваться и веселиться, не теряя при этом контроля над собой и своим поведением.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Самую плохую услугу в это время могут оказать спиртные напитки — под их влиянием можно натворить дел, о которых впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 5 января, употреблять алкоголем не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо категорически от него отказаться.

Телец

Тельцам необходимо осторожно обходиться со спиртными напитками — при свойственной им вспыльчивости они рискуют наломать серьезных «дров» и в более спокойной обстановке, но нынешние обстоятельства окажутся для них чересчур взрывоопасными, а значит, чреватыми неприятностями.

Дева

Девам, которые в большинстве своем не самые большие любители алкогольных возлияний, и на этот раз не стоит изменять своим правилам. В противном случае с ним может произойти то, что часто называют «телефонной болезнью»: они начнут звонить всем своим бывшим.

Рыбы

Рыбы, приняв даже незначительную дозу алкоголя, рискуют впасть в депрессию: им вдруг покажется, что все у них складывается отвратительно: работа надоела, в личной жизни застой, да и вообще, ничто не радует — к реальности все эти утверждения не будут иметь никакого отношения.

