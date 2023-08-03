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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит верить любимым людям

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит верить любимым людям

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день как будто бы создан для того, чтобы обманывать и обманываться. Все вокруг будут навязывать нам свое мнение и пытаться заставить собеседника принять его на веру, без доводов и доказательств. Важно помнить об этом и соблюдать осторожность и критически относиться к людям, которые будут навязывать свои взгляды. 

Сегодня, 3 августа, принимать на веру слова окружающих нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит верить даже близким людям. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – не самый доверчивый знак зодиакального круга: они все время в чем-то подозревают даже тех, кто, казалось бы, никогда их не обманывал. Но сегодня у них, увы, будут для этого веские основания. Похоже, что самый близкий человек решил что-то от них утаить, и тот факт, что он сделал это из лучших побуждений, вряд ли успокоит представителей знака, но разрушать свои отношения из-за этого инцидента все же не стоит

Рак (22.06 – 22.07)

Раки начисто лишены критичности по отношению к близким людям: их любимые – как жена Цезаря – для них вне подозрений. Именно такое – слепое – доверие может сыграть с представителями знака злую шутку: человек, в котором они не сомневаются, могут попытаться что-то от них утаить или, что еще хуже, обмануть их. Поэтому желательно действовать по принципу «доверяй, но проверяй» – так им будет спокойнее. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи часто позволяют себе обманывать близких людей, но к их нечестности относятся крайне негативно: двойные стандарты, которые так любят представители знака, распространяются на все сферы их жизни. Поэтому сегодняшняя ложь, которую они услышат от любимого человека, выедет их из себя: как он мог посягнуть на то, что является их безраздельным правом?! Возможно, не стоит так уж сильно горячиться?

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Дата публикации
Просмотры
919
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