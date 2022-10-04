Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит верить плохим известиям

Нынешний день – один из самых сложных во всем лунном месяце: он как будто бы испытывает человека на прочность, расставляя на него "капканы" и с интересом наблюдая, выберется он из них или нет. Такой западней могут стать дурные вести, которые могут вести в депрессивное состояние даже самых убежденных оптимистов. Хорошая новость заключается в том, что верить им не стоит: они всего лишь плод чьей-то болезненной фантазии, и не более того.

Сегодня, 4 октября, верить плохим известиям не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо просто отмахнуться от них.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – легкий, разумеется, в переносном смысле – и воздушный знак, поэтому, чтобы не зацикливаться на плохом, его представители стараются избавиться от негатива всеми возможными способами – чаще всего просто отворачиваются от него. Интересно, что такая – страусиная – позиция часто помогает им: о чем не думаешь, того вроде бы и нет, вот и сегодня она их выручит.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – так уж они устроены – легко верят в плохое, и даже когда выясняется, что все не так уж страшно, как им показалось на первый взгляд, они еще долго продолжают цепляться за темные – можно даже сказать, черные – мысли. Сегодня им надо пойти наперекор этой своей – не лучшей – привычке и не поверить полученным известиям: очень быстро окажется, что они – не более чем ошибка.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы чаще всего настроены на позитив, но уж если они возьмут в голову негативные мысли, избавиться от них бывает не так просто – эту "чашу" они стремятся выпить до дна. Но сегодня полученные ими плохие известия, скорее всего, окажутся чьей-то злой шуткой, которая, тем не менее, отнимет у них много душевных сил. Не стоит сосредотачиваться на негативе – он не имеет никакого отношения к реальности.

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