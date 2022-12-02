Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит верить знакам, которые будут попадаться на их пути

Нынешние лунные сутки астрологи не зря называют сатанинскими – в основе всего, с чем так или иначе сталкивается сегодня человек, лежит обман. Проще говоря, в этот день нельзя верить никому – людям, ситуациям, снам и знакам, которые будут попадаться на пути. Как правило, цель темных сил, которые – к счастью, временно – будут править миром, – завлечь человека в свои сети и обманом заставить его поступать против своей воли.

Сегодня, 2 декабря, знаки под видом судьбы будут посылать нам злые силы, поэтому верить им нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется обращать на них внимание.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – пожалуй, самый доверчивый знак Зодиака, поэтому они часто попадают в сети обманщиков и мошенников всех мастей, которые пользуются этим их качеством. Знаки, на которые они сегодня будут обращать внимание, не имеют ничего общего с предупреждениями и предостережениями высших сил, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу – ничего, кроме испорченного настроения, это не принесет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – люди бесхитростные, поэтому принимают за чистую монету все, что им говорят, и обмануть их – ничего не стоит. Нынешние так называемые знаки будут иметь целью увлечь представителей знака в западню, попав в которую, они лишатся своего оптимизма и потеряют мотивацию к активным действиям, которая всегда выгодно отличает их от других знаков Зодиака – стоит ли поддаваться таким манипуляциям?

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам – особенно тем из них, кто влюблен и хочет знать, любим он или нет – с большой долей вероятности захочется погадать, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Звезды настоятельно просят их этого не делать: в ходе гадания они могут получить предсказание, которое прямо противоположно реальному положению дел. Поверив в него, представители знака могут натворить много такого, о чем впоследствии пожалеют.

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