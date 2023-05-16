Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит вмешиваться в чужие конфликты

День, когда категорически запрещена суета и спешка: чем бы человек ни занимался, ему стоит оставаться спокойным и продумывать каждый свой шаг – в противном случае велик риск обусловленной торопливостью ошибки. Категорически не рекомендуется вмешиваться в чужие конфликты – это может привести к негативным последствиям: как минимум – недопониманию и ссоре, как максимум – столкновению вплоть до полного разрушения отношений.

Сегодня, 16 мая, вмешиваться в чужие конфликты не стоит представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такое поведение может иметь максимально серьезные последствия.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, как правило, с большим интересом относятся к чужой личной жизни, поэтому с удовольствием в нее вмешиваются, не только давая советы – в основном непрошеные, но и действуя, пытаясь кого-то помирить, а кого-то, напротив, рассорить. Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – нежелательно делать ни того, ни другого: велика вероятность всерьез рассориться с одной из сторон.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, вмешиваясь в чужую личную жизнь, руководствуются не только – и не столько – альтруистическими, сколько корыстными соображениями: таким образом они зачастую решают собственные проблемы и важные для них вопросы. Увы, сегодня у них этот номер не пройдет: обе стороны конфликта, в котором они решат поучаствовать, поймут, в чем состоят их истинные мотивы, и не дадут им выиграть что-либо за чужой счет.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые – как, собственно, следует из самого названия знака – хорошо – в моральном смысле слова – себя чувствуют, когда энергии, в которых они вынуждены существовать, находятся хотя бы в относительном равновесии. Именно поэтому они сегодня могут вмешаться в чужой конфликт – им покажется, что таким образом они смогут сделать фон если и не позитивным, то хотя бы нейтральным. Увы, вместо этого они могут рассориться с обеими его сторонами.

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