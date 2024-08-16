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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит вспоминать о первой любви

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит вспоминать о первой любви

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день предназначен звездами для работы над ошибками, которые мы свершили в прошлом: его обстоятельства дают возможность определить, в чем состоял промах, и исправить его. Особенно важно это для личной жизни, хотя в ней некоторые события лучше оставить без изменений. 

Сегодня, 16 августа, "возвращаться" в прошлое, касающееся личной жизни, нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит даже вспоминать о своей первой любви. 

Телец 

Тельцам, для которых первая любовь, несмотря на множество других отношений и даже счастливый брак, остается самой главной в жизни, необходимо наконец-то оставить былые отношения в прошлом и не вспоминать о них, ведь все равно возвратить невозможно. 

Весы 

Весы постоянно сравнивают нынешние отношения с первой любовью, которая спустя годы кажется им идеальной, хотя на самом деле таковой и не была. Представителям этого знака – как никакого другого – необходимо жить сегодняшним днем, мечтая при этом о завтрашнем, но не о прошлом. 

Водолей 

Водолеям всегда нужно то, чего они не могут получить – в данном случае они не против были бы вернуть свою первую любовь, поскольку понимают, что такое невозможно. Звезды настоятельно советуют представителям знака выбрать более реальный – нынешний – вариант. 

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