Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит встречаться с друзьями

Опасный с энергетической точки зрения день, когда конфликты возникают из ничего – буквально на пустом месте. Именно поэтому от общения с теми, кто нам дорог, лучше отказаться – особенно это касается близких друзей. Ссора, вспыхнувшая из-за пустяка, легко и быстро может "сжечь" хорошие отношения, которые выстраивались и поддерживались годами.

Сегодня, 10 марта, общаться с друзьями нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них встреча с ними особенно нежелательна.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов их вспыльчивость заносит не туда, куда нужно, и в более спокойные дни, а уж сегодня с них и вовсе будут сыпаться искры, воспламеняя все вокруг. Именно по этой причине им нежелательно сегодня встречаться с теми, кем они дорожат, – это чревато конфликтом вплоть до разрыва отношений. Правда, представители знака, как это обычно и бывает, очень быстро пожалеют о своем поведении, но может быть поздно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы вряд ли удержатся от того, чтобы сказать близкому человеку какую-нибудь колкость. Причем, если спросить их, зачем они это сделали, в ответ можно будет услышать, что такие – обидные – слова не более чем шутка, которая, увы, будет иметь серьезные последствия. Поскольку отказаться от своих "фирменных" шуток они не смогут, им лучше вообще ни с кем не общаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как известно, и сами шутить не любят, и другим не дают, и сегодня они в этом своем умении преуспеют. Любую попытку сострить, исходящую от окружающих, они будут принимать в штыки, что вряд ли понравится тем, кто находится рядом. Если представители знака не смогут расслабиться и с пониманием отнестись к тому, что станут говорить другие, им лучше отказаться от встреч с друзьями.

Читайте также: