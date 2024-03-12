Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит высказывать свое мнение

Не самый легкий в энергетическом плане день лунного календаря, когда сил у каждого из нас очень много, но потратить их с пользой удастся далеко не каждому. Важно не вступать в дискуссии, споры и конфликты с окружающими, несмотря на то, что раздражительность и агрессия, свойственные многим, будут буквально подталкивать к этому.

Сегодня, 12 марта, вступать в какие-либо перепалки не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно отказаться от высказывания своего мнения, не говоря уже о том, чтобы навязывать его.

Телец

Тельцы – в силу свойственного им упрямства – часто упорствуют в своих заблуждениях: даже понимая, что сказали глупость, они будут отстаивать ее до конца. Сегодня, коль скоро они не могут признать поражение, звезды советуют им отказаться от высказывания своего мнения: как говорится, если промолчать, вполне можно сойти за умного человека.

Дева

Девы уверены, что на каждый предмет имеет имеют свое – единственно верное – мнение, которое не устают отстаивать. Как правило, окружающие реагируют на это максимально снисходительно, даже если представители знака заблуждаются. Но сегодня им может попасться несговорчивый оппонент, который быстро объяснит, что они ошибаются.

Стрелец

Стрельцы чаще всего не терпят возражений, когда кто-то пытается поставить под сомнение их правоту. Правда, осознав, что не правы, представители знака "складывают оружие", хоть ощущение того, что они опозорились, их при этом не покидает. Избежать его – например, сегодня – довольно просто: нужно просто отказаться от высказывания своих взглядов.

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