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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит заниматься хозяйственными делами
День, в течение которого может неожиданно найтись решение давно беспокоящих проблем, более того, в некоторых случаях они уладятся сами по себе — как будто бы по мановению волшебной палочки.
Это время — по советам астрологов — необходимо посвятить не повседневной рутине и хозяйству, а возвышенным мыслям и добрым делам.
Сегодня, 6 ноября, думать о возвышенном и совершать добрые поступки нужно представителям всех знаков зодиака, но трем из них особенно нежелательно заниматься хозяйственными делами.
Телец
Тельцы, которые не очень любят заниматься бытом, сегодня могут с чистой совестью отказаться от домашней рутины. Правда, это не значит, что им можно спокойно лежать на диване — звезды советуют представителям знака провести работу над ошибками, которые он совершили в последнее время.
Дева
Девам, которые обожают заниматься наведением порядка в доме, довольно трудно будет — даже на время — отказаться от хозяйственных дел. Но им необходимо найти пользу — и удовольствие — в таком ограничении, обратившись к другим сферам жизни — например, к искусству.
Водолей
Водолеям, которые безалаберно относятся к домашнему хозяйству, сегодня лучше и вовсе от него отказаться. Дело в том, что в этот день — как назло! — все будет валиться у них из рук, поэтому они рискуют что-нибудь испортить — разбить, рассыпать или поломать, чего потом себе не простят.
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