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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит заниматься хозяйственными делами

День, в течение которого может неожиданно найтись решение давно беспокоящих проблем, более того, в некоторых случаях они уладятся сами по себе — как будто бы по мановению волшебной палочки.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Это время — по советам астрологов — необходимо посвятить не повседневной рутине и хозяйству, а возвышенным мыслям и добрым делам.

Сегодня, 6 ноября, думать о возвышенном и совершать добрые поступки нужно представителям всех знаков зодиака, но трем из них особенно нежелательно заниматься хозяйственными делами.

Телец

Тельцы, которые не очень любят заниматься бытом, сегодня могут с чистой совестью отказаться от домашней рутины. Правда, это не значит, что им можно спокойно лежать на диване — звезды советуют представителям знака провести работу над ошибками, которые он совершили в последнее время.

Дева

Девам, которые обожают заниматься наведением порядка в доме, довольно трудно будет — даже на время — отказаться от хозяйственных дел. Но им необходимо найти пользу — и удовольствие — в таком ограничении, обратившись к другим сферам жизни — например, к искусству.

Водолей

Водолеям, которые безалаберно относятся к домашнему хозяйству, сегодня лучше и вовсе от него отказаться. Дело в том, что в этот день — как назло! — все будет валиться у них из рук, поэтому они рискуют что-нибудь испортить — разбить, рассыпать или поломать, чего потом себе не простят.

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