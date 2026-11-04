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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит заставлять себя что-либо делать
День, когда энергия — как физическая, так и моральная — утекает, как песок сквозь пальцы, что непосредственным образом отражается на нашем самочувствии и желании — а, точнее, нежелании что-либо делать.
В противовес другим дням сегодня звезды не будут настаивать на том, чтобы мы усилием воли заставляли себя работать — скорее, наоборот.
Сегодня, 4 ноября, с нежеланием активно действовать столкнутся представители всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит насильно заставлять себя что-либо делать.
Стрелец
Стрельцы, будучи одним из самых активных и деятельных представителей Зодиака, с удивлением обнаружат, что сегодня им не хочется делать вообще ничего. Проведя время в режиме отдыха, они пополнят запас сил, которые в ближайшее время понадобятся им для успешной работы.
Дева
Девы не любят сидеть без дела, особенно если это касается наведения порядка в окружающем их пространстве. Но сегодня, взявшись, например, за уборку они рискуют порвать, сломать или разбить что-то для них важное и ценное, поэтому им желательно отказаться от каких-либо телодвижений.
Водолей
Водолеи и в любое другое время предпочитают ничего не делать. поэтому сегодняшний день, создающий благоприятные условия для безделья, станет для них настоящим подарком. Впрочем, переусердствовать в этом вопросе тоже нежелательно — действия по самообслуживанию не помешают.
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