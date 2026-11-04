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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит заставлять себя что-либо делать

День, когда энергия — как физическая, так и моральная — утекает, как песок сквозь пальцы, что непосредственным образом отражается на нашем самочувствии и желании — а, точнее, нежелании что-либо делать.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В противовес другим дням сегодня звезды не будут настаивать на том, чтобы мы усилием воли заставляли себя работать — скорее, наоборот.

Сегодня, 4 ноября, с нежеланием активно действовать столкнутся представители всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит насильно заставлять себя что-либо делать.

Стрелец

Стрельцы, будучи одним из самых активных и деятельных представителей Зодиака, с удивлением обнаружат, что сегодня им не хочется делать вообще ничего. Проведя время в режиме отдыха, они пополнят запас сил, которые в ближайшее время понадобятся им для успешной работы.

Дева

Девы не любят сидеть без дела, особенно если это касается наведения порядка в окружающем их пространстве. Но сегодня, взявшись, например, за уборку они рискуют порвать, сломать или разбить что-то для них важное и ценное, поэтому им желательно отказаться от каких-либо телодвижений.

Водолей

Водолеи и в любое другое время предпочитают ничего не делать. поэтому сегодняшний день, создающий благоприятные условия для безделья, станет для них настоящим подарком. Впрочем, переусердствовать в этом вопросе тоже нежелательно — действия по самообслуживанию не помешают.

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