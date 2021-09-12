Три знака Зодиака, которым сегодня не только можно, но и нужно мечтать

Три знака Зодиака, которым сегодня не только можно, но и нужно мечтать

День мощной энергетики, благодаря которой усиливается не только активность и трудоспособность, но и сила мысли, позволяющая материализовывать даже самые смелые мечты. Можно начинать работать над новыми проектами, открывать бизнес и заниматься финансовыми вопросам. Более того, сложатся благоприятные условия для исполнения желаний, о которых раньше можно было только мечтать.

Сегодня, 12 сентября, воплотить свою мечту в жизнь смогут все знаки Зодиака, но три из них – с большой долей вероятности – получат настоящий подарок судьбы.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, обладающие редкостным тщеславием, любят находиться в центре всеобщего внимания, наконец-то смогут осуществить свою мечту – стать объектом притяжения для окружающих их людей. Ими будут любоваться, признаваться им в любви, приглашать на свидания – неудивительно, что представители знака будут буквально купаться в обожании тех, кто находится рядом. Так что представителям знака не стоит отказываться от участия в многолюдной вечеринке – благо, выходной день и эпидемическая обстановка позволяют.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – точнее, те из них, кто пока еще не встретил свою судьбу – получат шанс обрести личное счастье. Правда, им придется соблюсти одно условие – "нарисовать" его портрет в своем воображении, а еще лучше – зафиксировать его на бумаге. Причем чем больше деталей будет в описании, тем точнее фантазии совпадут с реальностью. А там уже представителям знака останется только внимательно наблюдать за людьми, появляющимися в их окружении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которым сколько денег ни дай – все будет мало, получат возможность значительно улучшить свое материальное положение. Правда, для этого им придется упорно и с усилием поработать, но, как известно, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Скорее всего, представителям знака предложат работу или подработку, которая позволит им пополнить банковский счет, – причем она окажется интересной, поэтому они будут выполнять ее с большим удовольствием.

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