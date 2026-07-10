Три знака Зодиака, которым сегодня не только можно, но и нужно отправляться в путешествия

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но еще больше и лучше — можно сказать, идеально — это время подходит для отдыха, связанного с поездками как на уик-энд, та и на более продолжительное время.

Сегодня, 10 июля, отдыхать нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно совместить законный отдых с увлекательным путешествием.

Рак

Ракам, которые, как главные домоседы зодиакального круга, родные стены покидают редко и с неохотой — вытолкать их в путешествие сложно. Но сегодня им нужно пересилить себя и взять билет на поезд, который увезет их к теплому морю — усиливать и укреплять ослабевший иммунитет.

Реклама

Весы

Весы любят поездки, но только в том случае, если они обещают им незабываемые впечатления, поэтому ехать им лучше всего в те страны, где они будут им обеспечены Главное — обратить внимание не на магазины, а на музеи, о посещении которых представители знака раньше и не мечтали.

Козерог

Козероги не умеют отдыхать в прямом смысле этого слова: они всегда стремятся совместить приятное с полезным: пребывание в курортном месте с возможностью хоть немного, но поработать на пользу своей карьере и финансовому счету в банке — в это время им удастся успешно это сделать.

Читайте также:

Новости партнеров