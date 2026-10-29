Три знака Зодиака, которым сегодня не возбраняется рисковать

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В это время мы полны сил и готовы к любым свершениям, даже самым сложным, поэтому рисковать не только не возбраняется, но и рекомендуется.

Сегодня, 29 октября, двигаться к поставленной цели напрямую нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не возбраняется рисковать.

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Близнецы

Близнецы рисковать не любят — при всей своей склонности к колебаниям они предпочитают стабильность. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что рисковать представителям знака будет не только можно, но и нужно — как в профессиональном, так и в финансовом отношении.

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Весы

Весы, которым, трудно принять правильное жизненной или профессиональное решение, сегодня станут энергичными и целеустремленными, как никогда. К счастью для представителей знака — что бы они ни делали в это время, им обязательно повезет.

Водолей

Водолеи работают по необходимости, а живут, рассчитывая на счастливый случай. И сегодня, похоже, он их ждет, если, конечно, они не будут даром терять время и не упустят шанс, который даст им судьба. Велика вероятность того, что представители знака выиграют внушительную сумму денег.

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