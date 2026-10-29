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Три знака Зодиака, которым сегодня не возбраняется рисковать
День, когда необходимо отбросить сомнения и невзирая ни на какие препятствия идти к поставленной цели.
В это время мы полны сил и готовы к любым свершениям, даже самым сложным, поэтому рисковать не только не возбраняется, но и рекомендуется.
Сегодня, 29 октября, двигаться к поставленной цели напрямую нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не возбраняется рисковать.
Близнецы
Близнецы рисковать не любят — при всей своей склонности к колебаниям они предпочитают стабильность. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что рисковать представителям знака будет не только можно, но и нужно — как в профессиональном, так и в финансовом отношении.
Весы
Весы, которым, трудно принять правильное жизненной или профессиональное решение, сегодня станут энергичными и целеустремленными, как никогда. К счастью для представителей знака — что бы они ни делали в это время, им обязательно повезет.
Водолей
Водолеи работают по необходимости, а живут, рассчитывая на счастливый случай. И сегодня, похоже, он их ждет, если, конечно, они не будут даром терять время и не упустят шанс, который даст им судьба. Велика вероятность того, что представители знака выиграют внушительную сумму денег.
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