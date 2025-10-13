Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя бездействовать

Гороскоп / © Credits

Выплеснуть негатив можно будет только при помощи активных действий — лень и пассивность в это время находятся под строжайшим запретом.

В эти дни, 13 и 14 октября, бездельничать нежелательно всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно занять себя какими-нибудь делами.

Овен

Овнам всегда трудно бездействовать — внутренняя энергия буквально разрывает их на части, а это дни сделают безделье невозможным вдвойне. Поэтому представителям знака рекомендуется браться за любую работу, их труд не пропадет, к тому же они выплеснут наружу свой негатив.

Дева

Девы, обладающие мощной энергией и при этом оставшиеся без работы, могут наброситься на кого угодно. Избежать такого поворота событий можно будет, отыскав серьезное и, что немаловажно, интересное занятие, иначе они просто не станут тратить на него свое время.

Скорпион

Скорпионы всегда не против отпустить кому-нибудь сомнительный комплимент или рискованно пошутить, но в эти дни желание уязвить тех, кто им неприятен, превзойдет все границы. Возможно, стоит направить энергию в мирное русло и заняться каким-то полезным делом.