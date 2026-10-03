Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя бездействовать

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Выплеснуть негатив можно будет только при помощи активных действий — лень и пассивность в это время находятся под строжайшим запретом.

В эти дни, 3 и 4 октября, выплеснуть негатив при помощи активных поступков можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя бездействовать.

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Овен

Овнам трудно ничего не делать — внутренняя энергия буквально разрывает их на части, нынешние дни сделает безделье невозможным вдвойне. Поэтому им рекомендуется браться за любую работу — так они получат возможность выплеснуть опасный –для них самих и для– негатив.

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Дева

Девы, обладающие мощной энергией, оставшись без работы, становятся по-настоящему опасными. Избежать такого поворота событий можно будет, отыскав серьезное и интересное для них самих занятие, лучше всего — если они смогут навести где-нибудь идеальный порядок.

Скорпион

Скорпионы всегда не против рискованно пошутить, что может быть с обидой воспринято кем-то из окружающих, но в эти дни желание уязвить тех, кто им неприятен, перейдет все возможные границы. Возможно, стоит направить энергию в более мирное русло и заняться чем-то общественно — и лично — полезным.

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