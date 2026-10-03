- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя бездействовать
23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время мощной энергетики, сопровождающейся сильной агрессивностью — прежде всего, она может проявляться по отношению к окружающим людям.
Выплеснуть негатив можно будет только при помощи активных действий — лень и пассивность в это время находятся под строжайшим запретом.
В эти дни, 3 и 4 октября, выплеснуть негатив при помощи активных поступков можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя бездействовать.
Овен
Овнам трудно ничего не делать — внутренняя энергия буквально разрывает их на части, нынешние дни сделает безделье невозможным вдвойне. Поэтому им рекомендуется браться за любую работу — так они получат возможность выплеснуть опасный –для них самих и для– негатив.
Дева
Девы, обладающие мощной энергией, оставшись без работы, становятся по-настоящему опасными. Избежать такого поворота событий можно будет, отыскав серьезное и интересное для них самих занятие, лучше всего — если они смогут навести где-нибудь идеальный порядок.
Скорпион
Скорпионы всегда не против рискованно пошутить, что может быть с обидой воспринято кем-то из окружающих, но в эти дни желание уязвить тех, кто им неприятен, перейдет все возможные границы. Возможно, стоит направить энергию в более мирное русло и заняться чем-то общественно — и лично — полезным.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Марс во Льве с 28 сентября до 26 ноября 2026: что нас ждет во время выхода воинственной энергии