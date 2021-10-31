Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя брать и давать деньги в долг

День тяжелой и негативной энергетики, в течение которого важно экономить свои силы, не растрачивая их на дела, которые можно – и нужно! – отложить в сторону. Экономно расходовать желательно и другие ресурсы, в том числе и материальные: прежде всего это касается финансов, к которым следует отнестись с максимальной бережливостью.

Сегодня, 31 октября, брать и давать деньги в долг не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них такие действия должны стать категорическим табу.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, как бы сильно они ни нуждались в средствах, сегодня не стоит одалживать деньги у кого бы то ни было, особенно у друзей и родных. Обстоятельства не позволят представителям знака вернуть их быстро и в полном объеме, что может негативно отразиться на отношениях с кредиторами. Велика вероятность того, что с друзьями по этой причине придется рассориться раз и навсегда, а родственники всю последующую жизнь будут упрекать их за оставшийся долг.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые с особой осторожностью относятся к своим финансам, и сегодня не стоит отступать от своих правил. Дав деньги в долг кому-то из друзей или близких, они, скорее всего, рискуют их никогда больше не увидеть. При этом сам человек не будет виноват в случившемся – обстоятельства сложатся таким образом, что он просто не в состоянии окажется вернуть долг, поэтому не останется ничего, кроме как простить его ему. Одалживать нужно только ту сумму, которую не жаль потерять.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, страдающим приступами щедрости, при помощи которых они, как им кажется, могут облагодетельствовать весь мир, ничто не мешает в остальное время превращаться в скряг, сегодня стоит включить режим жадности. Давать сегодня деньги в долг – плохая примета для представителей этого знака, из-за чего финансы вскоре могут на них "обидеться" и, как следствие, уйти из их рук в чьи-то другие. Чтобы не допустить подобного развития событий, необходимо отвечать отказом на все просьбы дать денег в долг.

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