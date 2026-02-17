ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя быть чересчур доверчивыми

День, когда мощная, хоть и непродолжительная, позитивная энергия может не только помочь нам в самых разных делах, но и сыграть с нами злую шутку.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Под ее влиянием мы можем стать расслабленными и, как следствие, чрезмерно доверчивыми, из-за чего легко попадем в ловушку — как недобросовестных близких людей и друзей, так и откровенных мошенников.

Сегодня, 17 февраля, расслабляться не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них звезды категорически не рекомендуют быть излишне доверчивыми.

Рак

Раки — пожалуй, самые доверчивые представители Зодиака, особенно если речь идет о членах их семьи, которым они доверяют безоговорочно. Сегодня звезды предлагают им анализировать любые высказывания и действия тех, кого они любят, тогда никто не сможет — даже нечаянно — их обмануть.

Весы

Весы очень падки на лесть, особенно если она исходит от представителей противоположного пола, и в таком случае они полностью теряют бдительность. Никто не призывает их считать все комплименты лживыми, но хотя бы на минуту усомниться в искренности собеседника можно и нужно.

Козерог

Козероги всегда начеку, и это является их главной слабостью: они уверены, что никто не сможет их обмануть, из-за чего расслабляются и теряют бдительность. Именно в такой момент они могут стать легкой добычей для обманщиков, которые сегодня могут попытаться обвести их вокруг пальца.

