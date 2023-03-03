Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя быть неблагодарными

День, когда нельзя давать чувствам брать верх, в противном случае, вырвавшись из-под контроля, они могут сыграть с человеком злую шутку. Также сегодня необходимо заниматься благотворительностью и благодарить других людей за то добро, которое они нам сделали – за неблагодарность в этот день придется ответить перед высшими силами, которые считают это качество одним из самых негативных.

Сегодня, 3 марта, впрочем, как и в любой другой день, нельзя быть неблагодарными представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может стать особенно опасным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы воспринимают все, что делают для них другие люди, как должное, потому им и в голову не приходит кого-то за что-то благодарить. Неудивительно, что у окружающих копится недовольство представителями знака, которое может трансформироваться во вспышки раздражения. Если они научатся говорить другим "спасибо", им будет гораздо комфортнее существовать в этом мире.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы с радостью принимают любые знаки внимания со стороны окружающих людей, поскольку считают их вполне естественными, но крайне редко отвечают добром на добро. Так происходит не потому, что они злые или бесчувственные, просто такой жест кажется им необязательным. Сегодня представителям знака, если, конечно, они не хотят поссориться с близким человеком, придется сломать этот стереотип.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы не считают нужным кого-то за что-то благодарить по той простой причине, что большую часть свободного времени витают в облаках, а там такие категории, как благодарность, просто не в ходу. Однако в этот день представителям знака необходимо спуститься с небес на землю и хотя бы просто сказать "спасибо" тем, кто поддерживал их в непростое время, иначе в следующий раз они могут просто пройти мимо.

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