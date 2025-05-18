Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя давать пустых обещаний

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Содержание Близнецы Весы Водолей

Сегодня, 18 мая, нарушать данные другим людям обещания и клятвы запрещено представителям всех знаков Зодиака, но три из них мог пострадать от своего легкомыслия.

Близнецы

Близнецы, дав обещание вчера, сегодня могут передумать, и попытаются отыграть все назад, сделав вид, что ничего не было. Звезды не советуют им так делать, поскольку партнер, которому они что-то пообещали, может не простить такого — по его мнению, непорядочного — поведения.

Весы

Весы, кому-то что-то пообещав, практически сразу же начнут колебаться, подумав, что ошиблись, а, значит, надо отказаться от данных другому человеку слов. Поступив таким образом, они заработают репутацию ненадежных людей, которую окажется очень сложно «отменить».

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Водолей

Водолеи легкомысленно относятся к своим словам, считая, что раз они являются их хозяевами, то могут как дать их, так и вернуть обратно. Вот и сегодня они решат, что поторопились с обещанием, данным ими любимым человеком, а в результате это может стоить им хороших оношений.

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