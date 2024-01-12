Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя давать воли эмоциям

Нынешний день астрологи считают моментом старта, когда можно начинать работу над проектами, которые были запланированы вчера. В это время усиливается работоспособность, растет мотивация – необходимо воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы достичь поставленных целей. Главное, не давать воли своим эмоций – они могут помешать работе.

Сегодня, 12 января, поддерживать ровное настроение желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не давать воли своим эмоциям.

Овен

Овны, известные своей вспыльчивостью, сегодня могут превзойти даже самих себя. Их раздражительность станет причиной эмоционального взрыва, который принесет вред только им самим – вряд ли они после этого смогут сосредоточиться на выполняемых задач, а, значит, упустят возможность преуспеть в профессиональных вопросах.

Рак

Раки обладают лабильной психикой, которая – в случае эмоционального срыва – приводит к внутренней истерике, из которой они долго не могут выкарабкаться. Сегодня, коль скоро такое случится, представители знака рискуют прорыдать большую часть дня, не воспользовавшись возможностью решить важный профессиональный вопрос.

Водолей

Водолеи, утратив контроль над своими эмоциями, вполне могут пойти вразнос, совершая поступки, за которые уже завтра им станет если и не стыдно, то, как минимум, неудобно. Не допустить этого не так сложно, как может показаться на первый взгляд: достаточно, прежде чем что-то сказать или сделать, просто сосчитать до десяти.

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