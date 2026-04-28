Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя даже думать о плохом
День, когда можно на собственном опыте увидеть, как работает закон бумеранга.
Любые наши поступки, слова и даже мысли молниеносно вернуься обратно, только в одном случае он принесет добро, а в другом — зло, а что именно — каждый должен решать сам. Главное — не желать никому плохого, поскольку это тут же прилетит назад.
Сегодня, 28 апреля, познакомиться с тем, как работает закон бумеранга, смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них — чтобы не получить ответное зло — нельзя даже думать о плохом, особенно если это касается других людей.
Близнецы
Близнецы редко показывают окружающим свое истинное лицо у. В них сочетается ангельское и демоническое, и второе их «я» и может оказаться активным в этот день. Однако представителям знака важно даже не думать о плохом — закон бумеранга еще никто не отменял.
Дева
Девы известны своей злопамятностью: они никогда не забывают ни поступков, ни слов, которые их когда-то задели. Сегодня они задумаются о том, как бы им отомстить кому-то из своих обидчиков. Неудивительно, планы мести, в результате могут обернуться против них самих.
Рыбы
Рыбы, несмотря на внешнюю безобидность, не самые злобные представители Зодиака — во всяком случае, дорогу им лучше не переходить. Сегодня тот, кто умудрится их задеть, рискует получить в свой адрес злые пожелания — даже будучи мысленными, но они могут стать реальностью.
