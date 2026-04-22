ТСН в социальных сетях

Астрология
185
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя демонстрировать свое недовольство жизнью

День, который астрологи называют временем любви и благости, не подходит для выражения негативных эмоций, какой бы части нашей жизни они ни касались, поскольку звезды могут счесть это проявлением неблагодарности.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп

Особенно нежелательно демонстрировать свое недовольство жизнью и окружающими нас людьми.

Сегодня, 22 апреля, демонстрировать негативные эмоции не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя демонстрировать свое недовольство своей жизнью.

Овен

Овны часто высказывают свое недовольство окружающим их миром, населяющими его людьми и, как следствие, собственной жизнью. Сегодня на них в очередной раз может накатить такое — нигилистическое — настроение, но, к счастью, оно быстро пройдет и не осложнит им существование.

Дева

Девам трудно угодить — они во всем находят недостатки, и сегодня своему принципу, увы, не изменят. Им свойственно желание найти негатив во всем, чтобы, исправив его, почувствовав — как, например, в этот день — собственную значительность, и то, что жизнь вокруг них постепенно налаживается.

Стрелец

Стрельцы, как представители самого оптимистичного знака Зодиака, чаще всего довольны всем, что их окружает. Но в этот день они могут проявить слабость и, как следствие, предъявить претензии к жизни в целом и самим собой — в частности, они всегда спрашивают только с себя.

Дата публикации
Количество просмотров
185
