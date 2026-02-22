Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя допускать плохих мыслей

Гороскоп / © Credits

Реклама

А вот плохие поступки, совершенные в это время, и соответствующие мысли до добра не доведут — они отразятся на нашей жизни максимально негативным образом.

Сегодня, 22 февраля, избегать зла необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя допускать его даже на уровне мыслей.

Близнецы

Близнецы — один из самых легкомысленных знаков зодиакального круга, которые позволяют себе необдуманные и недобрые высказывания. Сегодня представителям знака особенно важно соблюдать осторожность, не говоря ничего, что может негативно отразиться как на других, так и на них самих.

Реклама

Весы

Весы обладают важным даром — они говорят то, что равно или поздно обязательно сбывается, поэтому им очень важно продумывать свои слова: вряд ли представители знака обрадуются, если самые недобрые предсказания станут реальностью — возможно, лучше промолчать.

Рыбы

Рыбы, почувствовав, что близкий человек начинает к ним охладевать или, что еще хуже, уже перестал видеть в них центр Вселенной, они могут пожелать ему кучу несчастий, что в этот день тут же станет реальностью. Но что будет, если окажется, что они ошиблись, а «заказ» уже ушел наверх?

Читайте также: