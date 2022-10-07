Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя допускать злых мыслей

Нынешний день создан для добра – только такие помысли, слова и действия будут приветствоваться высшими силами. Любое зло тут же – практически молниеносно – вернется к своему "автору" бумерангом, поэтому важно не допускать и намеков на недобрые мысли, даже если кто-то из окружающих будет их вполне заслуживать.

Сегодня, 7 октября, от злых мыслей необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя даже подпускать их к себе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы далеко не такие белые и пушистые, какими хотят казаться в глазах окружающих их людей. И если на словах они редко позволяют себе нелицеприятные высказывания, в мыслях, как правило, не стесняются. Сегодня – впрочем, как и всегда – звезды настоятельно рекомендуют представителям знака воздержаться от злобных пожеланий – будет обидно получить их обратно.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – при всей своей холодности и аристократичности – на редкость злопамятны: они никогда не забывают того, что им сказали или сделали. Вот и сегодня они припомнят историю, в которой, как им казалось, их обидели. Планы мести представители знака, скорее всего, вынашивали давно и сегодня начнут продумывать детали, что в результате обернется против них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам необходимо быть особенно осторожными со злыми мыслями: этот мистический знак обладает способностью материализовывать свои мысли, причем сегодня она увеличится в разы. Проигрывая в мыслях негативный сценарий в отношении своего недоброжелателя, они практически сразу же сделают его реальностью, что принесет вред всем, а им – в первую очередь.

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