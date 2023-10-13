Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя грубить окружающим

День чистой и светлой энергетики, которую нельзя нарушать ничем: ни плохими поступками, ни резкими словами, ни дурными мыслями. В противном случае можно нарушить равновесие, которое существует в мировой гармонии – какие это будет иметь последствия, предсказать невозможное.

Сегодня, 13 октября, впрочем, как и в любой другой день, грубить окружающим нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно нежелательно.

Телец

Тельцов, как известно, очень трудно вывести из себя, но уж если это происходит, они, как правило, ни с кем не церемонятся., и хорошо еще, если дело обходится только словесной «дуэлью». Однако в этот день привычная схема может дать сбой – противник окажется гораздо сильнее и ответит соответствующим образом.

Лев

Львы не любят, когда кто-то сомневается в их величии и благородном происхождении, даже при намеке на такое неуважение они могут вспылить и неадекватно отреагировать. Нынешний день исключением из правила не станет, но грубить оппоненту, который может оказаться начальником, все-таки не стоит.

Скорпион

Скорпионы редко скатываются до откровенной грубости – они обладают не менее сильным «оружием»: едкой иронией и своеобразным чувством юмора. Но сегодня все может сложиться иначе: в им может попасться не менее сильный «противник», из-за чего они, почувствовав недостаток аргументов, могут и вспылить.

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