Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя грустить

День, когда космические энергии оказывают серьезное влияние на психику людей, делая раздражительных агрессивными, впечатлительных – мнительными, а склонных к меланхолии и вовсе вгоняют в депрессию. Лучший способ избежать такой реакции – заняться делом: чем активнее человек будет действовать, тем меньше он станет реагировать на внешние факторы, которые и приводят его к грусти.

Сегодня, 22 февраля, грустить нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сохранять оптимизм и присутствие духа.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки склонны к депрессии, в которую часто впадают без всякого повода, поэтому нынешний день не станет для них исключением. Лучшим способом вернуть себе хорошее расположение духа для представителей знака станет их любимое занятие: звезды советуют им приготовить что-нибудь замысловатое или сделать очередную уборку – для них, как известно, чистоты много не бывает.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы не умеют грустить: впадая в такое состояние, они становятся раздражительными, начинают, как говорится, рвать и метать, а это уже может представлять опасность для окружающих. Чтобы сегодня подобного не произошло, звезды рекомендуют им заняться собой – это всегда улучшает им настроение. Если нет возможности посетить салон красоты, можно "поколдовать" над своей внешностью дома.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – пожалуй, самый веселый и оптимистичный знак Зодиака, поэтому их депрессивное состояние выглядит, мягко говоря, неприятно, и производит на окружающих не лучшее впечатление. Для того чтобы все исправить, достаточно просто прогуляться по ближайшему парку: активное движение и свежий воздух вернут представителям знака бодрость и хорошее настроение.

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