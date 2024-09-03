Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ходить на свидания

День благоприятен для того, чтобы наметить цель и определить тактику и стратегию по ее достижению, а вот для активных действий в этом направлении он категорически не годится. В это время также нежелательно назначать романтические свидание – они могут привести к нежелательным последствиям.

Сегодня, 3 сентября, от активных действий по всех направлениях необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя даже ходить на свидания

Лев

Львам, как одному из самых страстных знаков Зодиака, сегодня лучше ни с кем не сталкиваться, а уж с теми, кто им по-настоящему дорог, – особенно. Выйдя из себя, представители знака способны разбушеваться не на шутку и наговорить находящимся рядом людям самых неприятных вещей.

Весы

Весы сегодня неожиданно для себя обнаружат редкостную злопамятность – на любимых ими людей такое поведение представителей знака может произвести негативное впечатление, и они всерьез задумаются: стоит ли и дальше продолжать с ними отношения.

Скорпион

Скорпионы, известные своей способностью говорить грубости под видом шуток, сегодня превзойдут сами себя: отсутствие дипломатичности, которое они продемонстрируют, всерьез заденет множество людей, а количество обид, поневоле нанесенных окружающим, может зашкаливать.

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