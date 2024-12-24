Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя игнорировать свои сны

День, когда особенно важно контролировать энергетический поток, который идет к нам от небесных тел: если он вырвется в «сводное плаванье», вернуть его обратно будет уже невозможно, а это чревато неприятными последствиями. О том, какими они будут и чего необходимо опасаться, могут рассказать сны, на которые нужно обязательно обратить внимание.

Сегодня, 24 декабря, обращать внимание на сны необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется их игнорировать.

Близнецы

Близнецы в силу своей двойственности редко могут истолковать сон однозначно: одной их половине кажется, что он предвещает одно, а другой – совсем иное. К счастью, сегодня поводов для разногласий у двух их публичностей не будет – он окажется недвусмысленным.

Скорпион

Скорпионы, как самый мистический знак, к любым сверхъестественным вещам относятся с уважением, и сновидения в этом смысле – не исключение. Они точно не пропустят вещий сон, который предупредит их о чем-то очень важном – скорее всего, приятном во всех отношениях.

Козерог

Козероги, которые являются одни из самых практичных знаков Зодиака, редко обращают внимание на сны, считая их «чепухой». Но поскольку сегодняшние сновидения окажутся уж очень убедительными, даже такие материалисты как они не смогут от них отмахнуться.

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