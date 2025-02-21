Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя игнорировать свои сны

День, когда важно контролировать энергетический поток, идущий к каждому человеку: если он вырвется наружу, можно наломать серьезных дров. В это время также очень важно прислушиваться к своей интуиции – она может подсказать ответ на важный вопрос: такой результат дают сны.

Сегодня, 21 февраля, сны будут важны для представителей всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя их игнорировать.

Весы

Весы особого значения снам не придают. Так будет и на этот раз, хотя звезды все-таки настоятельно рекомендуют представителям знака запомнить все, что они увидят накануне ночью – в сновидениях обнаружится подсказка, которая поможет им сориентироваться важной жизненной ситуации.

Скорпион

Скорпионы к мистике относятся уважительно, поэтому обращают внимание на знаки, в том числе, и на сны: считая, что в каждом из может содержаться важная информация. На этот раз представителей знака ждет сложная задача, но, расшифровав сновидения, они получат важный совет на будущее.

Козерог

Козероги твердо стоят на земле, поэтому редко обращают внимание на то, что считают «эзотерической чепухой». Однако сновидения, увиденные ими сегодня, окажутся настолько убедительными, что от них не смогут отмахнуться, даже представители такого – здравомыслящего – знака.

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