Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя использовать новые знания во вред другим

День мощной позитивной энергетики, которая позволит воплотить в жизнь даже те замыслы, которые еще вчера казались несбыточными. Все тайное в это время становится явным: как будто бы сами собой решаются любые – в том числе и застарелые – проблемы, раскрываются секреты, запутанные ситуации кажутся простыми и понятными, а окружающая действительность предстает яркой, радужной и доступной пониманию. Необходимо использовать открывшиеся знания не только себе во благо, но и – ни в коем случае! – не во вред другим.

Сегодня, 13 декабря, использовать вновь открывшиеся знания во вред другим людям нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вредить кому бы то ни было категорически воспрещается.

Овен (21.03 – 20.04)

Овен, узнав о другом человеке нечто такое, что можно использовать против него, не устоит перед соблазном сделать это. Причем самого себя он, скорее всего, будет убеждать в том, что цель его поступков – всеобщее благо, в том числе и того человека, которого он решит третировать. На самом деле представитель знака будет буквально упиваться своей властью, не думая о том, что негатив вернется к нему бумерангом.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, узнав чужую тайну, дадут сами себе страшную клятву в том, что не расскажут о ней никому и никогда, но пройдет всего несколько часов, как они почувствуют: если сейчас же кому-то о ней не расскажут, то их просто разорвет изнутри. И тут они могут совершить серьезную ошибку, рассказав о чудо-секрете человеку, которому по целому ряду причин совсем не нужно ее знать – не стоит этого делать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, услышав о чем-то, что всерьез компрометирует одного из их знакомых, сначала задвинут эту информацию как можно дальше, решив, что она вряд ли когда-нибудь им понадобится. Но стоит только этому человеку чем-то – хоть чуть-чуть – задеть их, как они в запале выскажут ему все, что знают, в том числе и ту самую, только что узнанную тайну. Зачем? Да просто так – чтобы больнее сделать.

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