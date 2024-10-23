Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лениться

Нынешний день благоприятен для воплощения в жизнь любых планов, особенно если не «ждать милости от природы», а приложить к исполнению своих жаленый – какой бы сферы жизни они ни касались – хоть какие-то усилия.

Сегодня, 23 октября, приложить усилия к воплощению свои проектов и желаний необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из ни особенно нежелательно лениться.

Телец

Тельцы, которые являются чемпионами в пассивной деятельности, возможно, и сегодня захотят достичь желаемого при минимальных моральных и физических затратах, но им это не удастся: представителям знака, которые хотят чего-то добиться, надо «слезть с печки» и действовать.

Весы

Весы, пытаясь обрести равновесие, теряют время, которое им необходимо для того, чтобы воплотить в жизнь любой свой план. Но сегодня у них, похоже, не останется выбора: если они не начнут работать сразу – без раскачки, на успех могут не рассчитывать

Стрелец

Стрельцы – люди действия, более того, они сначала что-то делают и только потом анализируют, насколько их поступок соответствуют целям, которые они перед собой поставили. Сегодня звезды советуют представителям знака поменять эти шаги местами, но напора и скорости при этом не сбавлять.

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