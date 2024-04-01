Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лгать и притворяться

Нынешний день благоприятен во всем, кроме новых начинаний – они вряд ли окажутся успешными. Его энергии располагают к доброжелательности и искренности в отношениях между людьми, а вот негативные качества – ложь, обман, притворство – обязательно будут наказаны, причем, бумеранг прилетит практически мгновенно.

Сегодня, 1 апреля, проявлять негативные качества не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не рекомендуется лгать и притворяться.

Близнецы

Близнецы часто притворятся, представляя себя другим совсем не таким, какими являются на самом деле, хотя справедливости ради нужно сказать, что это не совсем притворство: просто им трудно бывает выбрать одну из «живущих» у них внутри двух ипостасей – сегодня им придется это сделать, если, конечно, они не хотят попасть в неловкое положение.

Рак

Раки позволяют себе ложь исключительно в благородных целях – как говорится, во спасение. Но сегодня им не стоит этого делать даже по уважительным причинам: возможно, человеку, которого они решат таким образом пожалеть, лучше узнать правду и сделать из нее пусть и сложные, но правильные выводы, чем и дальше жить с закрытыми глазами.

Весы

Весы вполне могут солгать исключительно потому, что вариант, который необходимо озвучить – а затем и поступить соответствующим образом – им категорически не нравится. Но как долго они смогут прятать голову в песок скорее всего, в какой-то момент им все-таки придется поступить решительно, так почему бы не сделать это сейчас, не прибегая к лжи и обману.

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