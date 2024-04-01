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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лгать и притворяться

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лгать и притворяться

Этот знак Зодиака сегодня ждет успех / Фото: Credits

Нынешний день благоприятен во всем, кроме новых начинаний – они вряд ли окажутся успешными. Его энергии располагают к доброжелательности и искренности в отношениях между людьми, а вот негативные качества – ложь, обман, притворство – обязательно будут наказаны, причем, бумеранг прилетит практически мгновенно. 

Сегодня, 1 апреля, проявлять негативные качества не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не рекомендуется лгать и притворяться. 

Близнецы

Близнецы часто притворятся, представляя себя другим совсем не таким, какими являются на самом деле, хотя справедливости ради нужно сказать, что это не совсем притворство: просто им трудно бывает выбрать одну из «живущих» у них внутри двух ипостасей – сегодня им придется это сделать, если, конечно, они не хотят попасть в неловкое положение. 

Рак 

Раки позволяют себе ложь исключительно в благородных целях – как говорится, во спасение. Но сегодня им не стоит этого делать даже по уважительным причинам: возможно, человеку, которого они решат таким образом пожалеть, лучше узнать правду и сделать из нее пусть и сложные, но правильные выводы, чем и дальше жить с закрытыми глазами. 

Весы 

Весы вполне могут солгать исключительно потому, что вариант, который необходимо озвучить – а затем и поступить соответствующим образом – им категорически не нравится. Но как долго они смогут прятать голову в песок  скорее всего, в какой-то момент им все-таки придется поступить решительно, так почему бы не сделать это сейчас, не прибегая к лжи и обману. 

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