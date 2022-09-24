Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя нервничать

День чистой, незамутненной энергетики, которая предполагает спокойствие и уравновешенность. Нежелательно ссориться и вступать в конфликты (о скандалах и говорить не приходится), желать кому-либо зла даже в мыслях и просто повышать тон. Результатом таких действий станет нарушение общемировой гармонии, что негативным образом скажется прежде всего на самом человеке.

Сегодня, 24 сентября, нервничать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них переживания могут принести неприятные последствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые долго сдерживаются, но потом "взрываются", вообще не рекомендуется впадать в истерику и в любой другой день, но сегодня – особенно. Дело в том, что, войдя в раж, представители знака рискуют совершить нечто непоправимое – например, оскорбить кого-то из близких или, что еще страшнее, начальство, а такого развития событий допускать нельзя.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак впечатлительный и мнительный, поэтому их, как говорится, хлебом не корми – дай попереживать. Отучить их нервничать практически невозможно, но сегодня им все-таки необходимо воздержаться от чрезмерно эмоциональной реакции на происходящие события. Это может привести к длительной депрессии, избавиться от которой будет не так просто, как покажется на первый взгляд.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги часто становятся невменяемыми, особенно если кто-то из окружающих – вот как сегодня – выведет их из себя. В таком случае представители знака легко выходят из себя и с трудом возвращаются обратно, а итогом становится испорченный день – настроиться на прежнее занятие они уже не могут. В вашем случае пострадает работа – к ней удастся вернуться только завтра.

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