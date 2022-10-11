Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя нервничать

День хрустальной – чистой и светлой – энергетики, которую нельзя нарушать предосудительными поступками, злыми слова, недобрыми мыслями и даже чересчур громким голосом. Нельзя нервничать, делать резкие движения, кричать и ссориться, нужно демонстрировать умеренность во всем – от проявления эмоций до меню.

Сегодня, 11 октября, нервничать нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них внутренняя гармония особенно важна.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые долго скрывают раздражение под маской спокойствия, звезды настоятельно рекомендуют сдерживаться. Впав в буйство, они рискуют не только показать себя не с лучшей стороны, но и рассориться с лучшим другом или любимым человеком. Поэтому для них так важно сохранять спокойствие – оно удержит их от неприглядных поступков.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как правило, переживают по любому поводу, причем вред такая реакция приносит только самим представителям знака – те, кто доставляет им моральные страдания, близко к сердцу, как правило, ничего не принимают. Вот и сегодня они могут расстроиться из-за мелочи, на которую другие не обратили бы никакого внимания.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы сегодня могут не просто расстроиться, а впасть в серьезную депрессию. Надо признать, что повод для такой реакции у них будет действительно серьезным, тем не менее звезды рекомендуют им не нервничать и сохранять спокойствие. Возможно, это будет непросто, но нужно.

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