Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя нервничать

День обострения интуиции – прислушавшись к ней, можно получить ответы на многие вопросы. Астрологи утверждают: для того, чтобы день прошел удачно, нельзя унывать, переживать и расстраиваться, даже если для этого есть весомый повод.

Сегодня, 11 сентября, нервничать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них – это категорическое табу.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам нервничать – опасно для здоровья и в любой другой день: они не умеют вовремя остановиться, поэтому доходят до предела. Сегодня переживания могут повышать давление, нагружая тем самым сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, что, в свою очередь, может вызывать головные боли и приступы гастрита, так что нужно держать себя в руках.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам массу неприятностей могут доставить окружающие их люди, в том числе и те, кого они привыкли считать своими друзьями. Это очень неприятно, но не стоит при помощи волнений доводить себя до невменяемого состояния. Лучше вывести некогда близкого человека, который повелся непорядочно, за круг своего общения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы могут чересчур эмоционально реагировать на события, которые не укладываются в привычную для них картину мира. При этом положительных моментов окажется больше, нежели отрицательных, но поскольку радость – тоже стресс, представителям знака, скорее всего, захочется поплакать от счастья. Звезды советуют им не злоупотреблять такой реакцией.

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