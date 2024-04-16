Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя ни на кого повышать голос

День негативной – темной – энергетики, когда астрологи призывают всех к спокойствию и сдержанности. Нельзя давать волю эмоциям с отрицательным зарядом: кого-то обижать, оскорблять, срываться и повышать голос на окружающих людей, поскольку это может привести к непредвиденным последствиям.

Сегодня, 16 апреля, обижать кого бы то ни было нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не рекомендуется даже повышать голос.

Рак

Раки, если и выходят из себя, то, как правило, сами от этого и страдают. Они не повышают голос на кого бы то ни было, тем сильнее удивятся сегодня те, кто находится рядом, когда услышат, что они кричат. Стоит ли говорить, что они таким образом поставят себя в неловкое положение?

Дева

Дев – чтобы они повысили голос – нужно хорошенько разозлить, и похоже сегодня это кому-то удастся. Вот только крик вряд ли поспособствует нормализации ситуации – скорее всего, они сделают только хуже, поэтому желательно обойтись без бурного проявления эмоций.

Рыбы

Рыбы, начав кричать, не всегда могут вовремя остановиться, а, значит, могут наговорить много лишнего, о чем впоследствии жалеют. Сегодня звезды советуют им сдержать эмоции, даже если для них будет уважительная причина, тогда и кричать не придется.

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